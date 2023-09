Edifici comunali, parte la riqualificazione con il progetto Pinqua

FALCONARA - Al via i primi lavori per la realizzazione del progetto Pinqua, il programma finanziato dal Pnrr per 8,25 milioni di euro che consentirà di riqualificare i quartieri della periferia nord di Falconara, in modo da connetterli al centro città e creare nuove centralità urbane. I primi due stralci sono stati appena appaltati, sulla base di un bando di gara pubblicato nel corso dell’estate. Gli interventi partiranno da due immobili residenziali, la storica scuola di via Fiumesino, da tempo convertita in appartamenti e una palazzina in via Chiesa 1, anch’essa di proprietà pubblica e suddivisa in alloggi. Entrambi gli immobili saranno ristrutturati, adeguati alla normativa antisismica e resi efficienti dal punto di vista energetico. Per Fiumesino l’investimento è di 560mila euro, per Villanova l’importo è di 370mila euro.

Il terzo stralcio del programma Pinqua è invece la riqualificazione dell’immobile comunale di via Chiesa 8: il bando per l’affidamento dei lavori è andato deserto e ora il Comune sta raccogliendo manifestazioni di interesse tra le aziende del territorio. L’importo dei lavori è di 343mila euro e anche in questo caso è prevista la ristrutturazione, l’adeguamento alla normativa antisismica e l’efficientamento energetico. Tutta la documentazione per la manifestazione di interesse è disponibile sul sito istituzionale del Comune, al link https://tinyurl.com/36rmhwee. La riqualificazione degli immobili residenziali di proprietà pubblica rientra in un programma complessivo che ruota attorno al recupero dell’Area Antonelli e dell’ex Squadra Rialzo. Nell’Area Antonelli saranno recuperati gli edifici che ospitavano il magazzino comunale per ricavarne spazi legati all’intrattenimento e punti di ristoro, affiancati da un’area verde attrezzata e percorsi per raggiungere la spiaggia, oltre a un parcheggio coperto al servizio anche del nuovo teatro. Nell’ex Squadra Rialzo troverà invece spazio il teatro cittadino e un museo dei trasporti, per mantenere viva la storia della vecchia officina ferroviaria, nata nei primi anni del ‘900 per riparare treni che arrivavano da tutta Italia.

«Mentre è in corso la realizzazione del nuovo polo socio culturale Lorenzini, che offrirà nuovi servizi a Villanova rivolti a tutta la città – commenta la vicesindaco Valentina Barchiesi, con delega ai Lavori pubblici – stanno partendo le prime riqualificazioni del progetto Pinqua. Investimenti importanti, resi possibili da finanziamenti statali e del Pnrr, che nel loro complesso permetteranno di migliorare la periferia nord e la qualità della vita di chi vi abita».