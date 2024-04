Ripulito il monumento ai caduti. Il sindaco: "Risalire ai colpevoli, dovranno ripagare la città"

FALCONARA - L’amministrazione Giulioni è subito intervenuta per rimuovere le scritte sul monumento ai caduti e diverse pareti e portoni del centro storico, ma si è dovuta servire di una ditta specializzata per la complessità dell’intervento. Nella mattinata odierna, l’azienda ha fatto una prima prova di pulitura sul monumento, fortunatamente andata a buon fine, e sta preparando il relativo preventivo per poi intervenire su tutti gli altri elementi interessati.

“Come Comune – dichiara il sindaco Lauretta Giulioni – ci siamo immediatamente attivati perché non è questa la vera immagine di Filottrano, siamo una città inclusiva ed accogliente, sono sicura che le forze dell’ordine risaliranno al più presto ai colpevoli che dovranno ripagare la città per i danni materiali e d’immagine arrecati. Filottrano ha pagato a caro prezzo la guerra, dei nostri concittadini hanno dato la vita per garantire la libertà di tutti, a loro dobbiamo il massimo rispetto e onore. Difenderemo con tutta la forza la loro memoria e gli ideali per cui sono morti”.