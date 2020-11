Carte d’identità scadute o in scadenza: come prenotare l’appuntamento per il rinnovo

L'Amministrazione comunale ricorda ai cittadini il cui documento di identità è scaduto o in scadenza entro il 31 dicembre prossimo di affrettarsi a richiedere l'appuntamento per ottenere il rinnovo dello stesso già da adesso, in tempo utile, così da evitare tempi di attesa prolungati.

La procedura

Effettuare la prenotazione telematica attraverso il sito del Comune di Ancona https://www.comune.ancona.gov.it/ è molto semplice:

cliccare sul riquadro azzurro “Anagrafe online”, a destra nella homepage e l'utente verrà indirizzato alla pagina dedicata.

scegliere giorno ed orario utilizzando una delle seguenti opzioni: Carta identità, Carta identità 1 , Carta identità 2 . Qualora la prima delle caselle fosse satura, può utilizzare la seconda o la terza, dato che svolgono tutte la stessa funzione.

Il Comune comunica che in questi giorni c'è ampia disponibilità, pertanto l'appuntamento verrà assegnato in linea di massima in tempi brevi.

Via telefono

Chi non riuscisse ad effettuare la prenotazione telematica può prenotarsi attraverso il telefono, attraverso i seguenti numeri: 071 2222270 / 2222427 3339358426 3392922877, attivi a rotazione a seconda dei turni di servizio (si consiglia di provarli tutti). Difatti, oltre alla apertura del servizio dal lunedì al venerdì e martedì giovedì anche pomeriggio, il Servizio di rilascio della CIE è stato implementato con ulteriori turni pomeridiani il lunedì e il mercoledì (attivi fino al 16 dicembre). L'appello, rinnovato, è quello ad attivarsi sin da subito per potere avere un servizio più celere e ottenere il rinnovo prima della scadenza prevista nel 31-12- 2020 .