Il Piano come gli Archi e le Palombare: eventi, sport e nuovo mercato come baluardi della rinascita

ANCONA- Un quartiere storico che, sulla scorta di quanto già avvenuto con Archi e Palombare, potrebbe tornare a rivivere grazie ad una politica mirata in grado di rivolgersi a giovani e meno giovani. Il Piano San Lazzaro, troppo spesso, si trova al centro delle attenzioni per via dei fatti di cronaca ma le potenzialità restano comunque enormi. Parola dell’assessore del Comune di Ancona Stefano Foresi, uno che “il Pià” (come si pronuncia in dialetto) lo conosce benissimo essendoci cresciuto umanamente e politicamente:

«Il Piano può rinascere anche se, a dir la verità, non è mai morto. Non è quel mostro che in tanti vogliono dipingere, la gente lo sta riscoprendo a grandi passi e l’ordinanza anti-alcolici (che vieta il consumo nelle aree pubbliche, ndr) potrebbe anche essere prolungata oltre il 30 giugno perché la gente ce lo sta chiedendo. Si dovrà partire dall’integrazione, così come avviene Archi, tenendo conto che naturalmente la popolazione è più ampia. La strada è tracciata, dovremo proseguire con i servizi di prevenzione, i presidi ma allo stesso tempo lavorare su eventi e strutture da dare alla cittadinanza. Stiamo lavorando proprio per questo».

Un calendario eventi e una centralità di alcune strutture per trainare tutto il resto del quartiere: «I Salesiani sono un punto di riferimenti a livello sportivo con i tanti campetti di calcetto, basket, pallavolo, gli spazi per la ginnastica – ha proseguito Foresi - Senza dimenticare il mercato, il viale pedonale, la circoscrizione di Piazzale Loreto. L’integrazione e la multietnicità possono essere uno strumento fondamentale per favorire eventi in collaborazione con le varie associazioni. Il messaggio che deve passare è quello di un quartiere abitato e vivibile e vedrete adesso che partiranno le varie operazioni per il nuovo mercato coperto di piazza d'Armi come le cose cambieranno immediatamente. Intanto interverremmo sul campetto di via Ragusa che è un centro nevralgico per le scuole di via Pesaro e via Urbino. Il futuro del Piano è segnato e ve lo dice chi, in questa porzione di città, è sempre vissuto».