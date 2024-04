Raccolti i rifiuti alle Piramidi di Cesano di Senigallia: decine di sacchi rimossi lungo il litorale

SENIGALLIA - Anche questo lunedì pomeriggio i volontari de La Via della Felicità di Senigallia hanno organizzato un intervento di raccolta rifiuti. Si sono recati nella zona delle piramidi a Cesano di Senigallia i 7 cittadini volontari che vogliono prendersi cura del proprio ambiente. Una decina di sacchi di rifiuti sono stati rimossi lungo le vie vicino al litorale, tra cui plastica, cartacce, scatoloni, bottiglie di vetro e anche dei tubi da cantiere.

Renata Aiudi, responsabile de La Via della Felicità di Senigallia, vuole ricordare le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard, autore della guida al buon senso La Via della Felicità da cui l’iniziativa prende spunto “La cura del pianeta comincia con il cortile di casa tua. Si estende alla zona che si percorre per andare a scuola o al lavoro. Comprende anche i posti dove si va a fare un picnic o dove si va in vacanza. Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo.” Ed è proprio per questo che Renata e il gruppo di volontari hanno deciso di unirsi per l’iniziativa. Le attività continueranno nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni chiama il numero chiama il numero 335.786.4031 (Renata) o scrivi a italialaviadellafelicita@ gmail.com.