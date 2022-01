Vallemiano rinasce con “Quartieri in azione”, in cantiere servizi e iniziative

Un aiuto al prossimo e un sostegno in questi tempi difficili di pandemia. Scatterà venerdì 14 gennaio alle 18.30, con l’apertura dello sportello di Vallemiano alla Casa delle Culture, il progetto “QuA-Quartieri in Azione” promosso da Arci Ancona con il sostegno della Fondazione Cariverona. Si partirà da Vallemiano ma si proseguirà anche con gli Archi e con la Palombella. Nello specifico cosa succederà?

Verranno messi a disposizione totalmente gratuita della collettività servizi essenziali e non solo come la consegna della spesa a domicilio, la compilazione dei documenti, il deposito e il ritiro pacchi, baby sitter, piccole manutenzioni, informazioni utili, consulenze professionali, acquisto e consegna di beni alimentari in sinergia con i servizi territoriali.

Lo sportello sarà anche un centro d’ascolto, di condivisione e sarà aperto a tutti. L’unica raccomandazione, espressa dai responsabili attraverso la pagina Facebook, sarà quella di recarsi alla Case delle Culture prendendo un appuntamento telefonico allo 3755078615 o scrivendo a info@progettoqua.it