Riforma Fiscale, Sabbatini (Confartigianato): «Costruire un fisco a misura di micro e piccole imprese»

Sulla Riforma Fiscale dice la sua il Presidente di Confartigianato Ancona, Pesaro e Urbino, Graziano Sabbatini. «Auspichiamo che le Commissioni Finanze di Camera e Senato, nel loro atto di indirizzo della riforma fiscale che il Governo si è impegnato a presentare entro il 31 luglio, prevedano la rimozione degli ostacoli che sinora hanno reso meno competitivo il sistema della piccola impresa e rallentato lo sviluppo dell’economia italiana». In particolare, Confartigianato chiede una riduzione della pressione fiscale sul lavoro autonomo e sulle imprese, oltre a una radicale semplificazione del sistema tributario.

«Le priorità espresse al Parlamento – continua Sabbatini - sono molteplici: revisione di aliquote, scaglioni per ridisegnare la curva dell’Irpef a vantaggio dei redditi medio-bassi, reintroduzione dell’Iri che permette alle imprese personali di essere tassate alla stregua dei soggetti Ires, rendere omogenee le detrazioni Irpef a prescindere dalla natura del reddito attraverso il riconoscimento di un minimo esente uguale per tutti, mantenere il regime duale di tassazione forfettario della piccola impresa e lavoro autonomo, superare l’Irap con la sua trasformazione in una addizionale all’Ires».

«In termini di semplificazione – conclude Sabbatini - l’utilizzo dei dati di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi deve portare all’abrogazione di tutti gli adempimenti che si sono stratificati nel tempo, a cominciare dal reverse charge e dalla trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva».