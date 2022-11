Rifiuti, piani di emergenza esterna per i siti di stoccaggio: incontro tra provincia e sindaci in Prefettura

ANCONA - La sostenibilità ambientale rappresenta una delle priorità su cui impostare innovative politiche di sviluppo territoriale nella consapevolezza di un’importante sfida sociale ed economica, che impegna Istituzioni, enti locali e l’intera collettività. In questo scenario, particolare attenzione viene riservata al settore dei rifiuti, ambito di sempre maggiore attualità per le molteplici ricadute ed implicazioni in termini di sicurezza ambientale, sociale ed economica.



In questo contesto, oggi si è svolto presso la Prefettura di Ancona un incontro con i sindaci dei Comuni della Provincia, il Presidente della Provincia, Daniele Carnevali, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Pierpaolo Patrizietti, il Dirigente della Protezione civile della Regione Marche, Stefano Stefoni, l’ARPAM, il 118 e l’AREA VASTA 2 per la predisposizione dei piani di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti presenti nella nostra provincia. I piani di emergenza esterna hanno come obiettivo il rafforzamento della sicurezza degli impianti di stoccaggio, la lavorazione dei rifiuti e nel dettaglio sono rivolti a: controllare e circoscrivere gli incidenti, in modo da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, l’ambiente ed i beni; mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;informare adeguatamente dell’evento incidentale la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti.