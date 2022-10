E' possibile consultare gli orari di apertura dei centri ambiente sul sito istituzionale del Comune di Senigallia oppure sulla applicazione Junker. In alternativa, i cittadini potranno usufruire del servizio di ritiro domiciliare gratuito, previa prenotazione telefonica al numero verde dedicato 800.277.999, attivato appositamente per l’emergenza Alluvione selezionando il tasto apposito, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Il Comune di Senigallia fa sapere che a partire dal 24 ottobre 2022 i cittadini della zona rossa avranno la possibilità di conferire gratuitamente, qualora non avessero già provveduto a farlo, gli ingombranti danneggiati dall’alluvione presso i Centri Ambiente di Borgo Bicchia e Marzocca e i Raee (materiali elettrici ed elettronici) presso il Centro Ambiente di Sant’Angelo.

Alluvione, rifiuti ingombranti per chi è in zona rossa: le indicazioni per il conferimento