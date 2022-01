Lutto nel mondo dell’università, se ne va il professor Augusto Merlini

Lutto nel mondo dell’università e della cultura. E’ morto il professor Augusto Merlini, ex docente all’Università Politecnica delle Marche che in passato fondò anche una propria lista civica. Democristiano storico è stato, in suo passato, anche assessore al Bilancio a San Benedetto del Tronto. Tra i suoi insegnamenti più prestigiosi Statistica economica a Villarey ed Economia alla Sapienza di Roma.

Il funerale si terrà oggi (29 gennaio) alle 15.30 nella cattedrale di Santa Maria della Marina a San Benedetto del Tronto.