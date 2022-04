Dalle scarpe da tennis alle piste d’atletica: da Ancona pieno sostegno al progetto green

ANCONA- Anche Ancona, con tanti contributi da parte dei privati, sta sostenendo il progetto “green” legato alla nascita di piste d’atletica e pavimentazione per parchi giochi attraverso il riciclo di scarpe da tennis inutilizzate. Il primo impianto per l’upcycling, sorgerà a Tolentino attraverso una campagna di equity Crowdfunding (sulla piattaforma CrowdFundMe) curata dalla società Eso Recycling di Riccione. Giusto per avere un’idea, la società nel 2021 ha ottenuto ricavi per circa 165mila euro – dato dalle vendite proforma – senza avere ancora l’impianto di trasformazione, attraverso la vendita di servizi di raccolta e la commercializzazione di prodotti realizzati da fornitori terzi.

L’imminente nascita dell’impianto di Tolentino, in cui come abbiamo detto in apertura sono già tanti i contributi arrivati anche dalla zona dell’anconetano, porterà i numeri a salire ancora. E per questo Eso Recycling, a dicembre, è risultata aggiudicataria anche di un contributo di 100mila euro erogato dalla Regione Marche. I fondi che si raccoglieranno serviranno per l’acquisto di macchinari e attrezzature per l’impianto di Tolentino ma anche per l’ottimizzazione dei processi produttivi e investimenti in ricerca e sviluppo, allo scopo di trovare ulteriori soluzioni applicative.