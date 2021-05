Giorgio Orciani riceve la Civica Benemerenza: una vita spesa per il volontariato

Consegnata questa mattina l'attestato di civica benemerenza al volontario di vigilanza antincendio Giorgio Orciani. L'assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Stefano Foresi, ha consegnato il riconoscimento al volontario della Protezione civile che non aveva potuto presenziare alla cerimonia alla Mole per ragioni di salute e l'assessore lo ha raggiunto a casa per conferirgli l'attestato anche a nome del sindaco Valeria Mancinelli e di tutta la città.

Ex bancario, autore del Quaderno “Racconti di un giovane ottantenne” e volontario per passione, impegnato in attività di soccorso nella città dorica prima come Vigile del Fuoco Volontario, su chiamata del Comando dei Vigili del fuoco dal 1962, e poi come volontario di Protezione Civile per la Vigilanza Antincendi Boschivi Marche Onlus, è socio onorario dell'Associazione V.Ab., che garantisce attività di vigilanza antincendio anche durante lo svolgimento di manifestazioni organizzate dal Comune di Ancona, in convenzione con l’ente. Il Comune di Ancona lo descrive in una nota come una persona al servizio del prossimo con la massima serietà e dedizione. Ha sempre dimostrato responsabilità e competenza in ogni compito a lui affidato, riscuotendo stima e apprezzamento. Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro gli ha conferito la decorazione “Stella al merito del lavoro” con il titolo di “Maestro del lavoro” il 1 maggio 1998.

