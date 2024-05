Il bar è vuoto, la crisi non c'entra però. Il titolare dell'Agorà: «Multe alle auto dei miei clienti, chiudo per protesta»

MONTECAROTTO - Due giorni di chiusura per protestare contro chi, a distanza di settimane, non sa ancora dargli una risposta. E' la battaglia di Riccardo Mingo, titolare insieme a sua moglie del bar Agorà di piazza del Teatro, a Montecarotto. L'imprenditore ci ha raccontato quanto sta accadendo alla sua attività, presa in gestione nel marzo del 2011. La crisi non c'entra ci assicura: «Improvvisamente il mio bar si è svuotato. I carabinieri hanno preso di mira le auto parcheggiate nella piazza ed ora i clienti hanno paura a venire da me».

Facciamo una premessa. In quella zona non si potrebbe parcheggiare. Il divieto di sosta è presente e va rispettato ma nessun carabiniere, come ci conferma il titolare del bar, si era mai visto in 13 anni di attività: «Quando rilevai il locale nel 2011 ancora il divieto di sosta non era presente. La vecchia amministrazione soltanto qualche mese più tardi decise di interdire la zona alle auto. Tutto giusto ci mancherebbe, se c'è un divieto va rispettato. Nessun carabiniere però si è mai visto in tutti questi anni mentre nell'ultimo mese hanno iniziato a far foto alle auto parcheggiate, entrando nel bar e chiedendo ai clienti di uscire per spostarle». Mingo ci spiega che la sua non è assolutamente una battaglia contro la legge: «Nessuno sa spiegarmi cosa sta succedendo. Se fossero chiari con me io non avrei problemi ad accettare la loro decisione. Invece carabinieri e Comune di Montecarotto si rimbalzano le colpe, mentre io non ho più clienti nel mio bar e rischio di dover abbassare le serrande per sempre».

Mingo in segno di protesta ha deciso di chiudere la su attività per due giorni: «In queste ore speravo che qualcuno del Comune si facesse vivo. Non è stato così. Da parte loro c'è soltanto indifferenza. Sono amareggiato anche perchè sono l'unico bar della zona, lavoro 18 ore al giorno senza turno di riposo e per 8 anni non sono andato in ferie proprio per garantire il servizio alla cittadinanza. A Montecarotto siamo rimasti in meno di 2mila persone, a dicembre ho avuto un duro contraccolpo dopo la chiusura della filiale della Bper come come potete immaginare mi portava parecchia clientela. Ora aver preso di mira le auto della piazza rischia seriamente di compromettere la mia attività». L'imprenditore poi spiega che la presenza delle forze dell'ordine è circoscritta soltanto alla piazza del Teatro mentre nelle altre zone della città gli automobilisti continuano a parcheggiare senza ripercussioni: «In città ci sono automobilisti che fanno il bello e cattivo tempo con mezzi parcheggiati in doppia fila o con dischi orari non rispettati. Mi duole dirlo ma sembra che l'amministrazione abbia messo nel mirino il mio bar». Il titolare dell'Agorà non riesce a farsi un'idea del perchè: «Prima di andare a dormire a volte penso di aver fatto qualcosa che non va, altrimenti non si spiegherebbe un accanimento del genere nei miei confronti». Mingo questa mattina (giovedì) riaprirà la porta del locale dopo 48 ore: «Continuerò come sempre fatto a dare tutto me stesso per questa comunità. Speriamo che le risposte che cerco arrivino il prima possibile».