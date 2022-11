Auto elettriche, Astea installa nuovi punti di ricarica. Alcuni nell'anconetano, ecco dove

ANCONA - La mobilità elettrica è un argomento sempre più attuale ed un numero crescente di persone oggi propende per l’acquisto di un veicolo elettrico: di conseguenza, il numero delle colonnine di ricarica elettrica nelle maggiori città italiane sta raddoppiando. ASTEA S.p.A. , attraverso l’Area Ricerca e Sviluppo, ha voluto dare il suo contributo nei Comuni Soci del Gruppo e nei Comuni limitrofi presso i quali Astea o sue partecipate svolgono servizi. Per questo motivo è nato il Progetto e-Mobility in collaborazione con Duferco Energia – azienda di gestione delle infrastrutture di ricarica attiva nel settore della mobilità elettrica dal 2014, fornendo solo energia certificata da fonte rinnovabile per la ricarica. Il progetto mira a consolidare e rafforzare la presenza del Gruppo Astea sul territorio a servizio della comunità locale, promuovendo la mobilità elettrica e sostenibile e la sensibilizzazione verso tecnologie innovative. E-Mobility prevede l’installazione di 14 nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici nei Comuni di Agugliano, Loreto, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Osimo, Polverigi, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati , i cui costi di investimento e gestione saranno interamente a carico di Astea S.p.A. Questa opportunità è stata condivisa, accolta prontamente dalle amministrazioni comunali che si sono rese disponibili alla sua realizzazione. Per questo motivo, in alcuni Comuni, laddove è stato concluso l’iter autorizzativo, sono già installate e attive le seguenti stazioni di ricarica:

Riqualificazione del punto di ricarica esistente sito in Via Papa Sisto V, Loreto ;

Nuovo punto di ricarica all’interno del Parcheggio in prossimità del Cimitero sito in Contrada Palombarone, Montelupone ;

Nuovo punto di ricarica presso i parcheggi davanti l’ex scuola Matteotti sita in Strada Septempedana, Montefano (in fase di attivazione);

Nuovo punto di ricarica all’interno del Parcheggio di Villa Nappi sito in Via G. Marconi, Polverigi ;

Nuovo punto di ricarica all’interno dell’area sosta camper sita in Via Campo Boario, Recanati ;

Riqualificazione del punto di ricarica esistente sito in Piazzale Lorenzo Lotto, Recanati ;

Riqualificazione del punto di ricarica esistente sito nel Parcheggio Centro Città 2.0, Recanati

Non appena le Amministrazioni comunali rilasceranno le autorizzazioni relative, Astea Spa provvederà ad installare:

n. 1 nuovo punto di ricarica nel Comune di Agugliano;

n. 1 nuovo punto di ricarica nel Comune di Montecassiano;

n. 2 nuovi punti di ricarica nel Comune di Osimo;

n. 1 nuovo punto di ricarica nel Comune di Porto Recanati;

n. 1 nuovo punto di ricarica nel Comune di Potenza Picena;

n. 1 nuovo punto di ricarica presso la sede Astea di Chiarino