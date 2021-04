Riapre la chiesa di Portonovo, ecco le info con orari e protocolli da seguire

Con la riapertura dei luoghi d’arte, riapre anche la Chiesa di S. Maria di Portonovo, con un calendario di visiste e con una serie di prescrizioni per l’accesso per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid 19.

Le aperture sono programmate secondo i seguenti orari su cinque giorni settimanali:

– lunedì, martedì, mercoledì, giovedì: ore 16,30-19,30;

– venerdì’: ore 9,30-12,30 (fino alla chiusura delle scuole).

L’accesso avverrà nel rispetto delle procedure del protocollo di prevenzione concordato con la Soprintendenza già in passato e pertanto con :

– obbligo di portare la mascherina,

– obbligo di sottoporsi al controllo della temperatura,

– obbligo del distanziamento sociale,

– accesso limitato in chiesa ad otto persone per volta,

– rispetto del percorso differenziato di entrata ed uscita,

– disponibilità dell’uso di dispenser per disinfettare mani.

I gruppi devono obbligatoriamente prenotarsi una settimana prima scrivendo alla email: ancona@italianostra.org.