Biblioteca comunale, dal 2 febbraio i locali riaprono al pubblico

FALCONARA - Da domani, martedì 2 febbraio, la biblioteca comunale di piazza Mazzini riaprirà al pubblico per i servizi di prestito e restituzione. L'orario di apertura sarà il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre il mercoledì e il venerdì l’apertura sarà garantita al mattino dalle 9.30 alle 13.

Potranno accedere al Pergoli due persone alle volta ed eventualmente si potrà cercare negli scaffali per scegliere di persona le proprie letture. La prenotazione è gradita, ma non obbligatoria. Gli utenti dovranno indossare la mascherina e all’ingresso del Centro Pergoli troveranno igienizzante per le mani e l’autocertificazione da compilare. Un addetto misurerà la temperatura e gestirà l’accesso ai locali. Chi accederà al Centro Pergoli dovrà mantenere la distanza di sicurezza dagli operatori. I libri restituiti saranno tenuti in quarantena per 10 giorni, prima di essere di nuovo disponibili per il prestito.

Restano comunque utilizzabili tutte le attività telematiche, come la consultazione del catalogo online disponibile al link https://bibliomarchenord.it/ SebinaOpac/Opac.do e la prenotazione a distanza: per informazioni, prenotazioni e consulenze è possibile chiamare in orario di apertura i numeri 0719177768, 0719177769 o 0719177772 o scrivere agli indirizzi mail prestitolibri@comune. falconara-marittima.an.it e biblioteca@comune.falconara- marittima.an.it. E’ inoltre possibile chiedere la consegna a domicilio attraverso il servizio ‘Libri-à-porté’, che può essere attivato con una mail a prestitolibri@comune. falconara-marittima.an.it o contattando in numeri della biblioteca. Infine resta la possibilità di scaricare libri in formato digitale dalla piattaforma Media Library On Line (Mlol) del Sistema Bibliotecario Marche attraverso il link https://marche.medialibrary. it/home/index.aspx