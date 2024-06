Predisposta la riapertura a Falconara di via delle Caserme: viabilità regolare da venerdì 21 giugno

FALCONARA MARITTIMA – Verrà riaperta nel primo pomeriggio di venerdì 21 giugno via delle Caserme, dove VivaServizi ha eseguito lavori alle condotte idriche e fognarie per eliminare le interferenze con il nuovo tracciato del bypass ferroviario. «La riapertura avviene in anticipo rispetto a quanto previsto – commenta l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti –. I lavori sono proceduti in maniera spedita e da venerdì sarà possibile ripristinare la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Quando il cantiere ferroviario arriverà in via delle Caserme sarà necessaria una nuove interruzione della viabilità, ma la durata sarà breve».

Questa tranche di lavori era partita all’inizio di maggio e aveva interessato il tratto di via Caserme compreso tra l’incrocio con via Castellaraccia e l’innesto sulla Statale 16. Sono state realizzate nuove tubazioni lungo via Caserme, collegate con il depuratore Vallechiara, che si trova nella stessa via. In precedenza, tra gennaio e maggio, era stata coinvolta la parte compresa tra via Conventino e il tratto senza sbocco di via Castellarraccia.