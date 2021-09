Ancona, adesso è ufficiale: dopo quattro anni riapre la curva nord al Del Conero

La riunione della Commissione di pubblica vigilanza inerente alla riapertura dei settori curva nord e curva sud dello stadio Del Conero ha dato esito positivo con una capienza disponibile che torna a 3725 spettatori (la metà di 7450 resa obbligatoria dalle norme anti-Covid). Dopo quattro anni dall’ultima volta (Ancona-Sambenedettese 1-2 del 30 aprile 2017) la Nord, la storica casa del tifo anconetano, riaprirà i battenti e accoglierà i tifosi biancorossi già dalla prossima sfida interna con il Pontedera fissata per domenica alle 17.00. Raggiante la dg Roberta Nocelli che ha così commentato la notizia:

«Ringrazio tutte le componenti che hanno dato esito positivo all’aumento della capienza. Ringrazio il Sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, da donna a donna, per la sua disponibilità e impegno costanti, gli Assessori Guidotti e Foresi che si sono spesi in maniera efficace e decisiva mettendo in campo risorse e personale e che hanno fatto tantissimo per noi, ripristinando con grande tempismo tutte le condizioni di sicurezza previste e ottemperando con impegno e organizzazione a tutte le richieste fatte dalle varie Forze dell’Ordine intervenute».

Già in vendita i biglietti per la sfida con il Pontedera come reso noto dalla stessa società: “I biglietti sono in vendita in via telematica sul sito di Diyticket (oppure nei punti vendita riportati sul sito ufficiale dell’Ancona Matelica. I Settori aperti sono Tribuna Coperta (1400 posti), Curva Nord (1500 posti) e Curva Sud (500 posti). Il costo è di € 15,00 (più diritti di prevendita) e ridotto Under 18 €7,00 (più diritti di prevendita) per la Tribuna coperta, di € 10,00 (più diritti di prevendita) e ridotto Under 18 €7,00 (più diritti di prevendita) per il Settore Curva Nord e di € 10,00 (più diritti di prevendita) e ridotto Under 18 €7,00 (più diritti di prevendita) per il Settore Curva Sud. Per gli Under 10 l’ingresso è gratuito, ma va fatta obbligatoriamente la richiesta di ticket omaggio all’indirizzo assistenza@diyticket.cloud”.