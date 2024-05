Caldo in rialzo nei prossimi giorni, l'attività di prevenzione stabilita dal Comune di Ancona

ANCONA – E' attivo da qualche giorno il bollettino del Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla Salute, a cura del Ministero della Salute e del Dipartimento di Protezione civile, che l'Amministrazione comunale divulga ogni estate per informare la cittadinanza. Le previsioni delle temperature per i prossimi giorni restano stabili a livello zero, vale a dire senza destare preoccupazioni per la salute. Si evidenzia tuttavia un trend in rialzo dai 25 gradi odierni della temperatura massima percepita ai 27 gradi di domani, 30 maggio, ai 28 gradi di venerdì 31 maggio.

Quando le ondate di calore raggiungono i livelli superiori (1- preallerta, e soprattutto 2- allerta dei Servizi sanitari e sociali, e 3- temperature molto elevate e prolungate, allerta della rete dei Servizi) si mette in moto la macchina comunale in rete con le istituzioni, gli enti sanitari e le associazioni per prevenire gli effetti del caldo sulla popolazione.