Modernità, storia e sostenibilità: così sorgerà il nuovo Rettorato

ANCONA- I caratteri della modernità, per rimanere al passo con i tempi e dare un’immagine che sappia trasmettere presente ma soprattutto futuro, il recupero di un edificio storico come il Palazzo di Vetro della provincia e la prerogativa della sostenibilità e del risparmio energetico. Inderogabile per i tempi che corrono. Sorgerà con queste premesse il nuovo Rettorato dell’Università Politecnica delle Marche in pieno centro, a due passi da piazza Pertini. Il rendering è stato realizzato dallo studio Acale e ha ottenuto il via libera dal Consiglio di amministrazione di Univpm. Da segnalare che non ci sarà più il ponte, originariamente previsto, tra i due edifici attigui (l’altro, oggi, ospita il Rettorato in via Lodovico Menicucci) per le controindicazioni mostrate.

Scendendo nel tecnico, la progettazione sarà conclusa entro la fine di aprile e, successivamente, l’equipe di professionisti e ingegneri avrà sessanta giorni di tempo per realizzare il progetto esecutivo. Questo dovrà essere valutato e validato dal Cda, entro il mese di luglio, e poi si potrà pensare all’affidamento dei lavori mediante un bando europeo. L’intervento complessivamente sarà di 17 milioni, compresa la progettazione, per rendere nuovamente agibile il palazzo bloccato dal 2016 in uno stato di “lamiere”. Se tutto andrà secondo step il nuovo Rettorato, con i due edifici riqualificati sarà pronto per il 2025.