Restyling Passetto, tocca alla scalinata: 750mila euro per la lotta al degrado

ANCONA- Un intervento necessario per preservare e riqualificare lo stato di conservazione che risulta ormai compromesso da fenomeni di degrado. Con queste premesse, riprendendo quanto riportato nella delibera di Giunta, la scalinata del Passetto sarà oggetto di alcune operazioni di restyling che si svolgeranno in due blocchi previsti tra fine 2022 e inizio 2023. L’opera, di importo complessivo pari a 750mila euro, sarà curata dall’architetto Nazzareno Petrini e dagli ingegneri Raffaele Solustri e Mattia Moscatelli.

I lavori, tecnicamente, saranno orchestrati su tre fasi. La prima sarà quella della pulitura dove verranno tolte le sostanze estranee presenti sulla superficie del manufatto. Quindi si procederà con la rimozione della vegetazione superiore, della microflora patogena, delle patine, delle vernici e degli elementi di parapetto in legno per la protezione delle balaustre. Poi si potrà aprire la seconda fase, quella del consolidamento (con l’integrazione delle parti mancanti). Infine, il tutto sarà ultimato con la fase di “protezione” finalizzata ala mantenimento dello stato di pulizia operato e all’allontanamento nel tempo di nuovi fenomeni di degrado sui materiali.

Per finanziare il restyling c’è già stato uno stanziamento di 500mila euro nell’annualità 2022 mentre, per i rimanenti 250mila euro, il Comune di Ancona contrarrà un nuovo mutuo che finanzierà con alienazioni patrimoniali. Anche la progettazione esecutiva, che dovrebbe essere completata entro luglio se tutto andrà secondo tabella di marcia, sarà suddivisa in due stralci