«Mancini resta testimonial»: la conferma di Acquaroli

ANCONA - «Roberto Mancini è stato ed è testimonial della Regione Marche da quando l'anno scorso ha firmato un contratto che lo lega a noi fino a giugno 2023». Lo dice il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli e lo riferisce l'agenzia Dire confermando che, nonostante l'eliminazione ai Mondiali, il Ct della Nazionale resterà il testimonial turistico delle Marche.

«Mancini è una figura scelta non solo per il merito sportivo ma soprattutto perché da marchigiano è stata una persona che, nonostante i successi che lo hanno portato fuori dalla nostra regione, è rimasto sempre legato alle Marche- conclude Acquaroli-. È per noi un testimonial naturale. Dopo l'eliminazione dai Mondiali ci siamo sentiti: ho pensato fosse giusto fagli forza in questo momento. Ho apprezzato molto che il giorno dopo la sconfitta con la Macedonia il mister si sia accollato tutte le responsabilità. Ripartiamo dal fatto che non più di 8 mesi fa Mancini con questa Nazionale ha vinto gli Europei sorprendendo tutti». Per Acquaroli «l'eliminazione dai Mondiali non deve pregiudicare il valore della persona e quanto Roberto Mancini vale per i marchigiani».