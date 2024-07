Residenza Protetta Hermes, c'è l’autorizzazione all’esercizio dell’attività socio sanitaria in regime residenziale

LORETO – «Con grande soddisfazione abbiamo appreso l’esito positivo e senza prescrizioni della domanda di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura socio sanitaria Casa Hermes, in regime residenziale». Particolarmente soddisfatto il Presidente della Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes, Federico Guazzaroni, di questo risultato raggiunto. «Dopo oltre un anno di lavoro - prosegue il Presidente - raccogliamo i frutti di un ottimo lavoro di squadra di tutta l’equipe socio sanitaria e i tecnici della Fondazione per predisporre l’imponente documentazione necessaria all’ottenimento dell’autorizzazione. Una nota di ulteriore soddisfazione è il fatto che la commissione nominata dall’OTA (Organismo Tecnicamente Accreditante) ha certificato la totale conformità di tutti i requisiti applicabili previsti dal manuale di autorizzazione senza rilevare alcuna prescrizione».

La Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes il 19 aprile scorso aveva presentato alla Regione Marche la domanda di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura sanitaria socio sanitaria, in regime residenziale, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 21/2016, per i tre nuclei disponibili presso la Residenza Protetta Hermes. L’ARS, Agenzia Regionale Sanitaria, mediante l’OTA, Organismo Tecnicamente Accreditante, lo scorso 18 giugno, ha notificato alla Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes, la data per la verifica del possesso dei requisiti per il rilascio di autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria ai sensi della L.R. n.21/2016 – DGR 1412/2023, effettuata poi giovedì 4 luglio dal GAAR, il Gruppo di Autorizzazione e Accreditamento Regionale, appositamente individuato.

Martedì 16 luglio 2024 è stato comunicato all’Amministrazione della Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes, l’esito positivo e senza prescrizioni della visita effettuata, concedendo alla Residenza Protetta Hermes l’autorizzazione all’esercizio dell’attività socio sanitaria in regime residenziale, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 21/2016, per i tre nuclei di residenza protetta già disponibili, denominati Reparto Turchese, Zaffiro e Rubino.