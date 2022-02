ll regista Zanussi a teatro per le musiche del suo film: l'incontro con il sindaco

Osimo ha ospitato in questi giorni uno dei produttori più importanti al mondo. Sono state girate al teatro La Nuova Fenice le colonne sonore dell’ultimo film girato da Krzysztof Zanussi, il regista cinematografico 83enne nativo di Varsavia considerato punto di riferimento dei cineasti polacchi. A chiedere al Comune la disponibilità del teatro per questo weekend è stata l’Accademia Herard, che ha effettuato per conto del produttore le importanti registrazioni delle colonne sonore.

L’evento è di particolare rilevanza culturale in quanto Zanussi è uno dei più importanti registi ed è stato spesso riconosciuto dalla critica mondiale con premi di prestigio come il Davide di Donatello o il Leone d’Oro al Festival di Venezia. «Ho avuto il piacere - dice il sindaco Simone Pugnaloni - di incontrare oggi il produttore del film Paolo Spina e il regista Zanussi che ringrazio per aver scelto Osimo per registrare le musiche del loro nuovo film "The perfect number"».