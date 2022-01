Aggressioni sugli autobus: la sicurezza degli autisti ora è una priorità

Un’interrogazione urgente per procedere, quanto prima, alla creazione di un tavolo di confronto che possa essere finalizzato a garantire la sicurezza degli autisti dopo una serie di inqualificabili aggressioni. E’ quanto hanno chiesto i consiglieri regionali del PD al Governatore Francesco Acquaroli richiedendo, al contempo, la partecipazione delle Prefetture, delle aziende e dei sindacati:

«Vogliamo capire se ci sia l’intenzione di prevedere con la massima sollecitudine lo stanziamento di risorse volte a consentire alle aziende l'installazione di dispositivi che consentono la separazione tra posto guida e passeggeri, le telecamere a circuito chiuso, nonché l'ulteriore presenza di personale a bordo. Gli episodi sono aumentati in maniera decisamente preoccupante con numerose aggressioni fisiche e verbali nei riguardi degli operatori del trasporto pubblico locale. Le organizzazioni sindacali di categoria hanno reiteratamente posto all'attenzione dell'assessorato ai trasporti e delle aziende della regione tali episodi non sporadici di violenza, chiedendo interventi urgenti a favore della incolumità fisica dei lavoratori e dei passeggeri. Nelle Marche - aggiungono - è in via di definizione la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e della digitalizzazione dei sistemi d'accesso alla mobilità che potrebbero essere utili per dotare tutti i mezzi di un sistema che consenta il collegamento diretto e in tempo reale tra l'operatore, le forze dell'ordine e le strutture aziendali».