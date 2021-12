Regione, garage full e spese extra per il parcheggio: gli impiegati sul piede di guerra

Impiegati regionali sul piede di guerra sul tema parcheggio. Le segnalazioni che si stanno susseguendo in questi giorni, sui social e non solo, racconterebbero proprio di tale problematica che sembra essere ignorata anche dagli stessi sindacati.

Andando nello specifico, si fa riferimento ai palazzi regionali di via Tiziano (Raffaello, Rossini e Limadou), con gli impiegati che sarebbero costretti a lasciare le macchine nelle strisce blu sborsando dai 5 ai 10 euro giornalieri per il parcheggio, considerando anche i giorni di rientro. Il tutto a causa di un garage quasi sempre full anche in relazione al fatto che tanti veicoli – tra cui quelli dirigenziali – avrebbero il posto già assegnato.