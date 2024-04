Regione Marche, procede la ricostruzione pubblica: trasferiti altri 9 milioni di euro

Dopo lo sblocco di 110 opere a inizio marzo, prosegue l’avanzamento della ricostruzione pubblica nelle Marche, con un ulteriore trasferimento di 9 milioni di euro per altre 30 opere. A firmare il decreto, che assegna le risorse all’Ufficio speciale ricostruzione, il commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli. «Proseguiamo nel lavoro impostato dall’inizio del mio mandato - sottolinea il Commissario Castelli - per far sì che la ricostruzione, in particolare la pubblica, non rimanesse incagliata nelle difficoltà legate all’aumento dei prezzi e all’introduzione del nuovo Codice degli Appalti. Abbiamo scelto di supportare fattivamente i territori e i Soggetti attuatori, lavorando fianco a fianco con il Presidente della Regione, con l’Usr Marche e con i Comuni. Il risultato è l’avvio dell’80% delle procedure del Piano delle opere pubbliche, che continuano ad andare avanti».

In particolare, nella provincia di Ancona, stanziati fondi ad Arcevia per l cimitero di Palazzo (500 mila euro), di San Pietro (100 mila euro), di Nidastore (900 mila euro), di Santo Stefano (600 mila euro) ed a Filottrano l’intervento di restauro con consolidamento della chiesa e del cimitero comunale (240 mila euro).