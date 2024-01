L'encomio della Regione Marche al Gruppo Morandi. «Premiata la nostra storia»

ANCONA – «Un riconoscimento che ci riempie di grande soddisfazione e che attesta come la nostra sia tra le realtà storiche delle Marche, a fianco di altre aziende che regalano notevole prestigio alla regione». Esprimono orgoglio Andrea e Chiara Morandi, rispettivamente Presidente e General Manager del Gruppo Morandi, per aver ricevuto l’encomio da parte del Presidente del Consiglio regionale Dino Latini, con la motivazione, unica per tutte le imprese premiate di “aver dato lustro e prestigio alla Regione Marche con la propria attività a livello nazionale ed internazionale nello specifico settore di competenza”.

Un premio, quindi, che arriva da uno dei massimi organi istituzionali del territorio con cui si riconosce come il Gruppo sia tra le aziende meritevoli nelle Marche rappresentando per esse una vetrina di notevole valore. L’encomio fotografa quindi il Gruppo Morandi tra i principali attori economici in grado di alzare la bandiera marchigiana anche a livello internazionale, nel caso specifico grazie alla propria rete di traffici sia di carattere mercantile che turistico.

«Il premio ha poi un valore particolare, in quanto arriva poche settimane dopo aver celebrato i nostri 110 anni di storia nel 2023 e rappresenta uno sprone a farci continuare la nostra attività, arrivata alla quarta generazione, con quella passione, serietà e impegno che hanno contraddistinto da sempre la nostra famiglia. Si tratta di un premio che dedichiamo ai nostri predecessori per aver prima creato e poi continuato questa grande esperienza – concludono Andrea e Chiara Morandi – che mantiene vivo il proprio cuore ad Ancona e nel suo porto e che ci ha portato ad essere una realtà riconosciuta in diversi altri Paesi del mondo».