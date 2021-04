Regione, via libera al programma dei lavori pubblici: 40,4 milioni di euro per Ancona

Via libera al Programma dei lavori pubblici di competenza della Regione 2021/2023 e all’elenco annuale delle opere per l’annualità 2021. «L’impegno di spesa complessivo degli interventi previsti - si legge nella nota - ammonta a, per la realizzazione di opere di importo superiore ai 100mila euro».

Nel programma sono indicati gli interventi in tutte le cinque province marchigiane, suddivisi per tipologia, priorità, previsione di spesa, modalità di finanziamento e tempi di realizzazione. In particolare sono previsti 21,2 milioni per Pesaro-Urbino, 40,4 per Ancona, 41,7 per Macerata, 7,7 per Fermo, 10,7 per Ascoli Piceno. L’elenco annuale comprende i lavori che la Regione intende realizzare nel 2021. «Relatori in Aula - conclude il comunicato - sul provvedimento i consiglieri Andrea Assenti (FdI), per la maggioranza, e la consigliera Micaela Vitri (Pd), per la minoranza. L’atto è stato approvato a maggioranza, con le astensioni di Partito democratico, Rinasci Marche e Movimento cinque stelle».