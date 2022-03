Istituti agrari, la Regione stanzia 120mila euro: «Una scuola al passo con i tempi»

ANCONA - La Regione stanzia 120mila euro per potenziare gli otto istituti Agrari marchigiani dotandoli delle necessarie attrezzature per scopi didattici. Le scuole potranno richiedere i contributi dietro presentazione di specifici progetti.

«Riteniamo fondamentale ma anche strategico per l'economia regionale sostenere l'istruzione tecnica agraria nel suo compito di formare professionisti in grado di affrontare le numerose sfide poste dalla rapida evoluzione del sistema agricolo e rurale- afferma in una nota l'assessore regionale all'Istruzione, Giorgia Latini-. Questo istituti beneficiano di scarse risorse finanziarie ma al contempo si trovano a dover far fronte a ingenti spese dovute alla gestione dell'azienda agraria connessa o dei laboratori, all'acquisto e alla manutenzione degli strumenti e delle attrezzature tecnico-scientifiche». La somma a disposizione sarà divisa in due quote: 64mila euro verranno ripartiti equamente tra gli istituti agrari che avranno presentato un progetto ammissibile mentre 56mila euro saranno assegnati sulla base di alcuni criteri previsti (dotazione di un'azienda agricola, fatturato dell'azienda agricola, numero di studenti iscritti all'indirizzo agrario, collocazione del plesso nelle aree interne, nell'area del sisma, anno scolastico di istituzione dell'indirizzo agrario). «Gli istituti Agrari del territorio avranno la possibilità di acquistare attrezzature al passo coi tempi, che possano rendere funzionali gli insegnamenti teorici e pratici alle esigenze del mercato del lavoro- aggiunge il vicepresidente della Regione, con delega all'Agricoltura, Mirco Carloni-. La rapida evoluzione imposta al sistema agricolo e rurale implica una sfida impegnativa per l'istruzione agraria al fine di formare tecnici in grado di supportare tale evoluzione».