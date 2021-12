Il Natale di tutti, Spazio Comune Hèval e Ancona Respect in campo per la solidarietà

Un Natale di solidarietà e condivisione per tutti. Tornano in prima linea lo Spazio Comune Hèval e l’Ancona Respect che quest’anno, in collaborazione anche con il centro giovanile De Bosis, hanno riorganizzato la tradizionale raccolta di vestiti, regali e generi di prima necessità che saranno ridistribuiti a chi si trova maggiormente in difficoltà. Da quest’anno, inoltre, si potrà realizzare anche un cesto donna che prodotti femminile di ogni tipo.

Sarà possibile donare nei saloni del centro Giovanile in via Marchetti dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00 e il sabato dalle 15.00 alle 19.00. Sarà importante specificare la fascia d’età al quale il cesto o il regalo sarà destinato. Come detto oggetto della donazione potranno essere anche alimenti freschi e a lunga conservazione, omogenizzati, prodotti per l’igiene e prodotti per bambini.