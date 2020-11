Uno slancio agli acquisti di Natale, arriva il cashback: il bonus Conte per i regali

Un extra cashback per Natale, un rimborso fino a 150 euro per chi fa almeno 10 spese con carte di credito, bancomat e app da ricevere già dopo le spese di dicembre. Dopo l'annuncio di domenica - arrivato direttamente da Palazzo Chigi, così come quello sul bonus da 500 euro ai cassintegrati - ora il governo è chiamato a concretizzare il piano che prevede comunque l'esclusione dell'e-commerce e quindi degli acquisti online.

Cashback: il bonus di Conte per i regali di Natale

Il Fatto Quotidiano oggi in un articolo a firma di Patrizia De Rubertis spiega che l’ultimo tassello necessario per far partire il “Piano Italia cashless” è arrivato con la stesura del regolamento del ministero dell’Economia in cui emergono "un paio di novità rilevanti per il tris di misure previste: potrebbero ridare agli italiani fino a 3.450 euro nel 2021 sommando i vari rimborsi. Dall ’acquisto dell’auto alla fattura del meccanico, dall’abbi - gliamento al caffè al bar, vale la pena capire come funzionano i rimborsi e quanto si avrà indietro, direttamente sul proprio conto corrente". Il meccanismo che il governo vuole mettere su per Natale, che sarà quindi valido per il solo mese di dicembre, è un rimborso fino a 150 euro per tutti coloro che spenderanno almeno 1500 euro (vale a dire il 10% di tutti gli acquisti).

