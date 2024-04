Referendum sulla riforma del lavoro: nelle Marche al via la Campagna "Per il Lavoro ci Metto la Firma"

Nelle Marche prende il via oggi, 25 aprile, la campagna referendaria promossa dalla Cgil dal titolo "Per il Lavoro ci Metto la Firma". L'obiettivo principale è quello di promuovere una riforma del lavoro che garantisca dignità, stabilità, tutela e sicurezza per tutti i lavoratori. La campagna si focalizza su quattro quesiti referendari volti a modificare aspetti critici introdotti dal cosiddetto "Job Act", mirando a proteggere i diritti dei lavoratori e a garantire un ambiente lavorativo più sicuro e equo.

I Quesiti Referendari:

Abolizione dei licenziamenti illegittimi (Job Act): Il primo quesito mira a garantire il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Si punta a eliminare le disposizioni del Jobs Act che permettono alle imprese di non reintegrare i dipendenti licenziati in modo ingiusto. Tutele contro i licenziamenti illegittimi per le piccole imprese: Il secondo quesito propone di aumentare le tutele per i lavoratori delle imprese con meno di quindici dipendenti, eliminando il tetto massimo all'indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato e lasciando al giudice il compito di determinare il risarcimento. Superamento della precarietà dei contratti di lavoro: Il terzo quesito si propone di limitare l'utilizzo dei contratti a termine a cause specifiche e temporanee, al fine di ridurre la precarietà nel mondo del lavoro. Maggior sicurezza nei contratti di appalto: Il quarto quesito cerca di rendere il lavoro più sicuro nel sistema degli appalti, eliminando la norma che esclude la responsabilità solidale delle aziende committenti in caso di infortunio o malattia professionale dei lavoratori.

In diverse città delle Marche, sono stati allestiti banchetti per la raccolta firme a sostegno dei quesiti referendari. Jesi, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Macerata, Urbino, Fermignano e Fermo vedono la presenza di queste postazioni, offrendo ai cittadini l'opportunità di esprimere il loro sostegno a una riforma del lavoro più equa e sicura. In un momento in cui il dibattito sulla riforma del lavoro è al centro dell'attenzione pubblica, la campagna "Per il Lavoro ci Metto la Firma" rappresenta un importante passo avanti verso la costruzione di un ambiente lavorativo più giusto e solidale per tutti i lavoratori marchigiani.