Referendum giustizia, il Comune spiega come votare: tutte le informazioni utili

ANCONA - Domenica 12 giugno si vota per i cinque referendum abrogativi secondo quanto previsto dall' art. 75 della Costituzione. Le votazioni per i referendum avranno inizio alle ore 7 e termineranno alle ore 23. In caso di referendum è necessario, al fine della sua validità, che venga raggiunto il quorum, ovvero il numero minimo di lettori previsto dal legge , pari al 50 % + 1 degli aventi diritto. E' necessario recarsi al seggio con tessera elettorale e documento di identità valido.

Gli elettori potranno votare nelle 99 sezioni elettorali; i seggi speciali sono 7 (di cui un seggio speciale Covid istituito per queste votazioni referendarie a cui si assomma un seggio speciale ordinario).

I votanti sono 73.796 dei quali 34. 982 maschi e 38.814 femmine; votano per la prima volta 818 maschi più 758 femmine (nati dal 22 settembre 2002 che non hanno votato alle ultime elezioni del 21 settembre 2020) maggiorenni al 12 giugno 2004. Sono coinvolti nelle operazioni elettorali 320 scrutatori, 106 presidenti, 99 segretari, 90 dipendenti del Comune oltre ai dipendenti della Direzione servizi demografici ed elettorali .

Inoltre si rende noto che i 6 seggi numero 1- 7 -8- 9 -10 -11 ubicati alle scuole De Amicis in corso Amendola 47, a causa dei lavori verranno temporaneamente spostati al plesso della direzione scolastica Scocchera, ex sede della Scuola Magistrale Ferrucci, in via Cadore 1.

Rilascio della tessera elettorale

Ai fini dell’esercizio del diritto di voto, si invitano gli elettori a verificare la tessera elettorale. Da venerdì 10 giugno a sabato 11 giugno, la tessera elettorale verrà rilasciata presso l’ufficio Anagrafe (largo XXIV Maggio – 1° piano), in orario continuato dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

Il giorno dei Referendum, domenica 12 giugno, a tessera elettorale verrà rilasciata presso l’ufficio Anagrafe (largo XXIV Maggio – 1° piano), in orario continuato dalle ore 07:00 alle ore 23:00.

Voto assistito

Gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche nell’esprimere il voto possono chiedere di essere accompagnati all’interno della cabina da un altro elettore che ha volontariamente scelto come accompagnatore, purché sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Pertanto è possibile richiedere che sulla tessera elettorale venga apposto un timbro che attesta questa necessità per tutte le future chiamate alle urne.

Gli interessati dovranno presentare al Sindaco:

1. apposita domanda con la quale si chiede l’apposizione di tale timbro sulla propria tessera elettorale

2. originale della tessera elettorale;3. certificazione medica dalla quale risulta che l’elettore presenta un reale impedimento di carattere permanente ad esprimere materialmente il voto e che quindi non è in grado di esercitare il diritto di voto senza l’aiuto di un elettore accompagnatore.

Il certificato può essere rilasciato esclusivamente da un funzionario medico dell'Asur Area vasta 2.

A tal proposito si comunica fin d’ora che l’Asur Area Vasta 2 attiva un servizio di rilascio certificazioni mediche gratuite anche per il voto domiciliare in previsione del referendum del 12 giugno 2022, previo appuntamento, contattando l’ ASUR ai recapiti 071.8705525/5523. Il servizio verrà effettuato presso il Servizio di Medicina Legale U. O. Centro sito in Ancona in Via Cristoforo Colombo n. 160 c/o Palazzina n. 12 anche domani 11.06.2022 dalle ore 9 alle ore 10.

Gli elettori non deambulanti iscritti nelle liste elettorali di sezione che si trovano in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il loro diritto di voto in un’altra sezione del Comune, appositamente attrezzata e che sia ubicata in stabile privo di barriere architettoniche (consultare l’elenco delle sezioni elettorali del Comune).

Per poter esercitare il diritto di voto debbono esibire al Presidente di Seggio, unitamente alla tessera elettorale: un’attestazione medica rilasciata dai medici dell’ ASUR Area vasta 2, anche in precedenza o per altri scopi, dalla quale risulti “l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione”. oppure copia autentica della patente di guida speciale, rilasciata a tal fine senza il pagamento di alcun diritto.