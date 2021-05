Il Real Madrid al “Vianello”, ufficiale il campus giovanile delle merengues

Il presidente della Giovane Offagna Alessandro Andreoli ha presentato l’evento che si terrà dal 12 al 16 luglio. In palio per i partecipanti c’è anche un’esibizione al Santiago Bernabeu a Madrid

Il Real Madrid sbarcherà ad Offagna. Dal 12 al 16 luglio, infatti, nel centro sportivo Raimondo Vianello le merengues organizzeranno uno dei loro attesissimi campus giovanili che ogni anno si svolgono in varie parti del mondo. Decisiva la collaborazione con la Giovane Offagna, società locale, e con il presidente Alessandro Andreoli che si è impegnato in prima persona per la realizzazione di un evento di tale portata:

«Per prima cosa voglio ringraziare la fondazione Real Madrid e il referente per il centro Italia Massimo Baggiani per la fiducia riposta in noi e nel Comune di Offagna – ha esordito Andreoli – Ai ragazzi dai 7 ai 17 anni (le iscrizioni sono ancora aperte scorrendo la pagina Facebook ASD Giovane Offagna San Biagio con tutti i contatti utili, ndr) faremo vivere un’esperienza indimenticabile. Due sedute d’allenamento giornaliere, il relax, le attività collaterali e il pranzo. Tutto si svolgerà al Raimondo Vianello e confermerà la nostra esperienza in campus di questo tipo che già da anni organizziamo con eccellenti risultati».

L’orgoglio, facile dedurlo, dipende soprattutto dalla portata dei “nomi” in ballo: «Quando si parla di Real Madrid basta solo la denominazione a far capire cosa si va a trattare. Ci saranno allenatori del settore giovanile che adotteranno le stesse metodologie adottate nel vivaio madrileno, senza limitazioni. Nel corso della settimana i ragazzi verranno anche valutati sotto diverse lenti d’ingrandimento e cresceranno sotto vari punti di vista. Chi riporterà delle prestazioni più “interessanti” convoglierà all’interno di un altro campus nazionale e chi, da questo ultimo campus nazionale, si segnalerà positivamente vivrà un’esperienza calcistica addirittura al Santiago Bernabeu. Giusto inseguire i sogni ma giusto anche concentrarsi sulla realtà e chiunque parteciperà a ciò che stiamo organizzando ne uscirà arricchito nel suo percorso di crescita».

La presentazione ufficiale si terrà domani (sabato 29 maggio) alle 18.00 al Raimondo Vianello alla presenza anche del Sindaco di Offagna Ezio Capitani.