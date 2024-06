Rds Summer Festival, comincia il conto alla rovescia: attesi a Senigallia Emma, Baby K, Eiffel 65 e Tiromancino

SENIGALLIA – Ad una settimana dall’evento, comincia a prendere forma la line-up dell’Rds Summer Festival, evento itinerante che come negli ultimi due anni toccherà anche la città di Senigallia. La doppia data della “Spiaggia di Velluto”, il 21 e 22 giugno, sarà quella che inaugurerà il tour italiano, che successivamente si sposterà toccando Pescara, Barletta, Messina, Palmi e Rimini, all’insegna della musica italiana con oltre sessanta artisti che si alterneranno sui palchi. La conduzione sarà affidata a Rossella Brescia, Giacomo “Ciccio” Valenti e Marco “Baz” Bazzoni, voci della fortunata trasmissione radiofonica “Tutti pazzi per RDS”.

La location prescelta, piazza Garibaldi, comincerà a riempirsi di note venerdì prossimo, con i Boomdabash e con la “new entry” costituita dagli Eiffel 65, mentre per la serata di sabato sono attese Emma e Baby K. Ma tra gli ospiti di Senigallia sono stati annunciati anche Tiromancino, Fred de Palma, Cara, Cioffi, il Tre e Rhove. Oltre alle esibizioni dei big, è stata confermata anche l’iniziativa “Rds Summer Festival, con Galbanino il palco è il tuo! Vol.2" in collaborazione con Open Stage: le speaker di RdsNext (la social web radio dell’emittente), Samara Tramontana e Gaia Garavaglia, presenteranno gli artisti emergenti che potranno calcare lo stesso palco dei “big” facendo da apripista alle loro esibizioni. Inoltre, con la partnership di Coca Cola, nel villaggio allestito sarà possibile vivere momenti di svago, partecipare giochi e ricevere gadgets esclusivi.

L’evento è completamente gratuito, previa prenotazione. Per partecipare sarà sufficiente registrarsi o fare login con username e password sul sito rdssummerfestival.it e scegliere le serate a cui interessa partecipare e aspettare l’apertura delle prenotazioni, che verrà comunicata via mail quando saranno aperte. Una volta effettuata la prenotazione, via posta elettronica verrà inviato un QR code che garantirà l’accesso da esibire all'ingresso nella data scelta. I posti sono limitati: chi non è riuscito a prenotarsi, si può recare agli ingressi riservati agli utenti “Non prenotati” e seguire le indicazioni che troverai nei box allestiti per verificare le disponibilità di posti.