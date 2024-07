I ratti girano indisturbati per le vie del centro storico ed entrano nelle case. I residenti: «Urge un intervento immediato»

JESI – La segnalazione arriva da alcuni cittadini comprensibilmente preoccupati dalla presenza di grossi ratti che circolano indisturbati anche di giorno lungo i vicoli del centro storico, in particolare sui giardini di Largo Saponari e Vicolo Tosi. “La scorsa notte – si legge nel comunicato trasmesso – uno di questi ratti è entrato in un'abitazione di una signora anziana che alle 2 di notte, ha dovuto far intervenire i vigili del fuoco per liberarsene con tanto di chiamata al 112”. Una situazione che comincia a superare la soglia della tollerabilità, e che secondo alcuni residenti sta degenerando anche per la presenza di cibo lasciato lungo la via ed utilizzato dai ratti come nutrimento.

“Una delle probabili cause – si legge infatti nella nota – è da ricercarsi anche nella cattiva abitudine da parte di alcune persone di lasciare cibo per gatti incustodito su suolo pubblico (e pertanto divorato dai roditori di passaggio), comportamento oltretutto sanzionabile e contrario al Regolamento di Polizia Urbana, come riportato dall’articolo 5 punto 2 lettera K: "alimentare animali domestici o randagi senza curarsi che il cibo somministrato venga completamente consumato".

Questi modi di fare – concludono i cittadini, i quali chiedono alle autorità un intervento rapido ed efficace per debellare questo problema – oltre alla mancanza di adeguate operazioni di derattizzazione, hanno portato ad una proliferazione di questi animali che costituiscono un grave pericolo per l'incolumità delle persone e che stanno rendendo ulteriormente invivibile il nostro centro. Senza considerare l'impatto che la vista di ratti a spasso per i giardinetti può avere nei confronti di turisti intenti a farsi delle foto, non proprio un bel biglietto da visita”.