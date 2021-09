Rai 5 al museo Diocesano: le riprese per "Art night"

Una troupe ha girato un documentario ad Ancona per Rai 5 questa mattina, a completamento di un tour nelle Marche.

Il documentario farà parte del programma “Art night”, che sarà condotta quest’anno da Neri Marcorè. La puntata, che andrà in onda su Rai 5 probabilmente la prossima primavera, è dedicata alla storia del colore blu e, in particolare, al guado, pianta usata fin dal Seicento per creare il colore azzurro ma anche colorante indaco utilizzato un tempo per la tintura della tela con cui venivano confezionati i blue jeans. Ad Ancona la troupe, accompagnata dal personale della Direzione Turismo, ha filmato gli arazzi del Rubens conservati al Museo Diocesano, la Pala Gozzi della Pinacoteca civica e la bottega “A tintura” di Massimo Baldini di piazza del Plebiscito.