Nasce Radio Confapi, la web radio per gli imprenditori

Mercoledì 21 aprile è il giorno in cui nasce ufficialmente Radio Confapi, la web radio ideata e progettata da Confapi, Associazione di Piccole e Medie Industrie Private. Scaricando la App sul proprio smartphone o attraverso il sito si avrà la possibilità di ascoltare i contenuti con due finestre in diretta, oltre a informazione e approfondimento. «Radio Confapi sarà uno strumento utile – dice Michele Montecchiani, Direttore di Confapi Ancona – e, soprattutto dai territori come il nostro, partiranno tante idee per diffondere il saper fare tipico della piccola impresa e le eccellenze di cui parlare su Radio Confapi così da condividerne le unicità con tutti gli utenti non solo marchigiani».

Radio Confapi si propone come strumento di informazione e comunicazione su tutti i temi che impattano il sistema imprenditoriale ma anche come mezzo di confronto anche istituzionale per raccontare ciò che accade sui territori. «Parleremo di storie di impresa e di imprenditori - insiste Montecchiani - il mondo della salute e della sicurezza, l’accesso al credito, le novità normative, il tema delle infrastrutture che anche nel nostro territorio è di stretta attualità, i nuovi orizzonti del sistema produttivo in vista della transizione ecologia e digitale, la spinta all’export, ma Radio Confapi ci aiuterà a porre a anche domande e proposte ai decisori istituzionali che ci governano ad un livello che, come Confapi Ancona, da soli non potremmo raggiungere». La App di Radio Confapi è ovviamente gratuita e non prevede inserzioni pubblicitarie. «Agli imprenditori di Confapi Ancona e non solo suggerisco di scaricarla perché sono convinto che sarà un utile strumento di sostegno al lavoro quotidiano in azienda» - conclude Montecchiani.