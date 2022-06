Raddoppio variante SS16, protocollo anti-malavita: la firma in Prefettura

ANCONA - Giovedì 30 giugno 2022, alle ore 12.00, verrà sottoscritto in Prefettura il “Protocollo di legalità per la realizzazione SS 16 “Adriatica” – Variante di Ancona: lavori di ampliamento da 2 a 4 corsie dallo svincolo di Falconara con la SS76 alla località Baraccola – 1° lotto.

Il documento contiene un articolato impianto di misure volte a garantire che i lavori sulla importante sede viaria diano condotti in una cornice di sicurezza, al fine di evitare i rischi di interferenze criminali. Il documento sarà firmato dal direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Ancona e dalle Organizzazioni sindacali regionali di categoria (CGIL,CISL,UIL) in relazione agli impegni previsti per il monitoraggio dei flussi di manodopera.