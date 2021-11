Solidarietà senza barriere, il biscottificio “Frolla” a favore del piccolo Mustafà

Una solidarietà senza barriere di alcun tipo. I protagonisti del biscottificio osimano “Frolla”, che accoglie diciotto ragazzi affetti da disabilità, hanno lanciato un’asta benefica il cui ricavato sarà donato al piccolo bambino siriano Mustafà affetto da gravi malformazioni (la sua foto insieme ha fatto il giro del mondo e il fotografo che l’ha scattata, Mehmet Aslan, è stato premiato anche nell’ultimo Siena International Foto Award).

Un’alternativa al BlackFriday del 26 novembre, ribattezzato “Mayday” per l’occasione, in cui sarà possibile mettere all’asta un prodotto realizzato artigianalmente proprio come avviene giorno dopo giorno con i biscotti di “Frolla”. Basterà pubblicare sui canali social del biscottificio l’oggetto accompagnato dall’hashtag #artigianiperunsogno per “colorare di umanità un venerdì nero”.