Giornata solidale, raccolta di abiti e alimenti per i bisognosi

ANCONA - Raccolta di vestiti e generi alimentari per chi ne ha bisogno. L'iniziativa è organizzata da La Misericordia di Ancona con la collaborazione del personal trainer Stefano Caporell, Patrizia Guerra e il "White barber".

L'8 dicembre, in una giornata solidale dalle 9 alle 13, è prevista la spartizione del materiale ed è previsto con taglio di capelli gratuito. Tutto presso la sede Misericordia di via Esino, 42 (ex centrale del Latte). Chi volesse consgenare il materiale può farlo fino al 7 dicembre. Gli organizzatorii specificano che, in questa fase, è preferibile consegnare cibo: cibi in scatola e latte. Il materiale non distribuito verrà consegnato alla Mensa del Povero. Informazioni: 3387504480.