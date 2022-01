Quirinale, Acquaroli deciso: «Permettere di votare anche ai positivi al Covid»

«Su una questione dovremmo essere tutti d'accordo ossia che su un'elezione così importante occorre concedere a tutti, positivi e non, a meno di particolari situazioni di impossibilità, la possibilità di votare per il presidente della Repubblica. Mi riferisco a positivi asintomatici, positivi sintomatici non gravi e a chi è in quarantena». Così il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, uno dei 'grandi elettori' marchigiani per il Quirinale, si esprime sulle modalità di voto da adottare in considerazione del fatto che tra i parlamentari ed i grandi elettori ci sono diversi positivi in isolamento o contatti in quarantena. Sui nomi il presidente di Regione non si esprime: «Siamo ancora lontani per fare delle previsioni oggi».