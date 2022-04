Si vive bene al Piano? Arriva il questionario online

ANCONA - «La situazione del rione popolare del Piano è una questione non più rimandabile. Il quartiere conosciuto per la sua multietnicità dovrebbe essere un laboratorio di idee e non una zona degradata, a rischio sicurezza e con piani di rilancio difficili da far partire». Lo scrive in una nota l’Associazione anti-degrado di Ancona.

«Il territorio e i suoi residenti chiedono a gran voce al primo cittadino di mettere in campo azioni concrete a sostegno del quartiere perché se le cose si lasciano andare per conto loro possono solo peggiorare. La realtà odierna si traduce in sporcizia ovunque, discariche nei punti di raccolta dei rifiuti, marciapiedi crepati, pezzi di intonaco a terra, scalette luride, panchine usate come dormitori, fioriere servite a raccogliere rifiuti e vuoti di alcolici scolati e abbandonati negli angoli a terra si legge nella nota- E’ necessario dare soluzioni nel breve periodo, praticabili e in grado di dare subito risultati, anche se piccoli. Non possono continuare a rimanere irrisolte le tensioni create per l’insicurezza, le disuguaglianze economiche e sociali e il degrado urbano».

«Non può bastare un’ordinanza anti alcool, pattugliamenti a campione o qualche sporadico evento culturale e di intrattenimento- continua l’associazione- La socialità e la capacità di operare sull’ambiente in cui si vive è un valore fondamentale Per replicare al Sindaco che sostiene “il Piano non è una giungla inaccessibile” vogliamo ascoltare direttamente chi ci abita, chi ci lavora e chi lo frequenta per misurare la percezione e avviare un processo partecipativo attivo, perché ascoltare i cittadini può avere un ruolo propositivo e può far accettare le critiche.

Cerchiamo di coinvolgere tutti per trasmettere la necessità di un rapporto più stretto con le istituzioni. Il questionario sarà disponibile online sulla nostra pagina Facebook Associazione Anti Degrado e al link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk-VCyF0QnIw3MS65hzppPho5yJFFiTKYnbAd0akyZhfkr3Q/viewform?usp=sf_link»