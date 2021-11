Test rapidi molecolari e sierologici al porto, attivo il Punto Tamponi

Al Terminal Passeggeri presso la Stazione Marittima di Ancona è attivo il Punto che effettua tamponi per tutti i cittadini al fine dell'ottenimento del Green Pass e dove si possono effettuare test rapidi molecolari e sierologici. Il tampone può essere prenotato anche on line https://polodiagnostico.it/tampone-faringeo

Nel piazzale antistante la sede c'è un capiente parcheggio e all'interno un'ampia sala che permette di attendere in sicurezza e al caldo i pochi minuti di attesa. Il Punto Tampone di Ancona è rivolto alla popolazione, infatti ha l'obiettivo di fare screening diffuso per avere un rapido riscontro sulla positività. Grazie ad un accordo tra il Gruppo Kos-Santo Stefano e Innoliving, azienda che ha raggiunto la leadership a livello nazionale nel settore dei dispositivi diagnostici, nei primi giorni di luglio è stato inaugurato il Punto Tampone diretto al traffico turistico. Ora si rivolge direttamente a tutti i cittadini per offrire un servizio rapido e sicuro. “Con questa operazione cerchiamo di dare un servizio alla città – dice Danilo Falappa fondatore e direttore Innoliving – e di essere sempre più punto di riferimento per i cittadini che per esigenze personali vogliono conoscere in maniera rapida e certa se sono positivi. Cerchiamo di rispondere ad un'esigenza che abbiamo intercettato, perchè abbiamo ricevuto diverse richieste dall'utenza. In effetti il Punto copre una domanda crescente”.

Il Gruppo KOS, già attivo nell’effettuare tamponi presso le proprie strutture sanitarie, gestisce il presidio mettendo a disposizione della Struttura il proprio personale sanitario. Per i prezzo dei test sono disponibili diverse formule con la possibilità di acquistare dei carnet per una serie di 5 o 10 tamponi per facilitare famiglie e gruppi o gli utenti che devono eseguire una serie di tamponi nel tempo. Per le prenotazione è possibile farlo anche on line all'indirizzo https://polodiagnostico.it/tampone-faringeo. In caso di positività, il personale medico darà comunicazione alle autorità sanitarie per l’avvio delle procedure previste.