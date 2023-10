Erbacce, copertoni, rifiuti e segnaletica. Al via i lavori di pulizia straordinaria dell'Asse Nord Sud

ANCONA- Al via i lavori di pulizia straordinaria dell’Asse Nord Sud. Deliberati dalla Giunta comunale, prenderanno il via nei prossimi giorni. Un intervento non più rinviabile a causa delle condizioni oggettive in cui versa la principale arteria di scorrimento in entrata e uscita dalla città, per evidenti esigenze di sicurezza e decoro urbano. Sono previsti: la pulizia dei bordi stradali; la rimozione del materiale accumulatosi nel tempo che favorisce la crescita di erbe ed arbusti infestanti e l'otturazione delle caditoie stradali; la pulizia delle canalette laterali per permettere il corretto deflusso delle acque meteoriche; la disostruzione delle caditoie ormai completamente intasate; la potatura delle essenze arboree presenti nello spartitraffico centrale e a bordo strada; la segnaletica stradale verticale ed orizzontale; la raccolta di copertoni, pezzi di lamiera, pezzi di carrozzeria, vetro, plastica ecc.. L'intervento di riqualificazione verrà svolto in sinergia dal personale comunale appartenente a diversi settori, che collaborerà con alcune ditte esterne specializzate al fine di consentire un lavoro puntuale e complesso resosi necessario visto il lungo periodo nel quale non è stato possibile eseguire la manutenzione ordinaria dell'intero tronco stradale. Si procederà per tratti, in modo da causare il minor disagio possibile alla circolazione, garantendo per ogni intervento un percorso alternativo il più breve possibile. L'attività verrà eseguita, meteo e condizioni del manto stradale permettendo, nelle giornate di martedì e giovedì (per garantire il proseguo delle numerose attività ordinarie di cui si occupa costantemente il personale del magazzino comunale) e avrà una durata stimata di circa 2/3 mesi per ogni carreggiata. L'inizio delle attività è programmato per giovedì 19 ottobre e interesserà la carreggiata con direzione di marcia Baraccola - Centro città. Per informare la cittadinanza, da oggi verrà avviata una campagna di comunicazione attraverso i canali istituzionali e i social media che diffonderanno un video che illustra lo stato dell'arte, finalità e tempi.



«Abbiamo effettuato dapprima sopralluoghi sull'asse- ha spiegato in conferenza stampa l'assessore al Verde e al Decoro urbano Daniele Berardinelli- valutando se fosse sufficiente il passaggio della spazzatrice, ma poi ci siamo resi conto che sarebbe stato impossibile effettuare una pulizia efficace, specialmente nella corsia centrale (la corsia di sorpasso), tanti erano i residui di incidenti e inciviltà, senza contare rami e tronchi d'albero. Si è perciò deciso un intervento multiplo e profondo che vede coinvolti svariati uffici (Verde, Traffico, LLPP ma anche le municipalizzate e alcune ditte esterne). Il lavoro è diluito in svariate settimane per non creare disagio agli utenti e con grande attenzione alla sicurezza. Gli orari sono stati studiati per evitare la formazione di imbuti nelle fasce più impegnative, quindi apertura delle scuole e uscita serale dal lavoro, utilizzando i due giorni lavorativi nei quali avviene il rientro dei dipendenti così da garantire continuità ed economicità. Nell'imminenza delle festività natalizie il cantiere verrà sospeso». «Impegniamo risorse proprie a fronte di economie non brillanti- conferma l'assessore alle Manutenzioni, Stefano Tombolini- per quello che è un intervento non procrastinabile. L'asse versa in condizioni imbarazzanti, come molti automobilisti provenienti da fuori, oltre ai cittadini, ci fanno continuamente notare». I geometri comunali incaricati, Renato Ribichini e Francesca De Michele, hanno illustrato le varie fasi del cantiere mobile, che inizierà dalla Baraccola direzione centro, nei suoi vari aspetti di pulizia e riqualificazione, compreso anche il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Cartelli segnaletici relativi ai lavori (alcuni gialli, altri bianchi) verranno apposti ogni mattina del cantiere e rimossi al termine della giornata, con orari non rigidi, valutando le circostanze di volta in volta. La comunicazione sarà costante, capillare e coordinata con i canali social istituzionali. «Questo intervento è una dimostrazione- ha concluso il Sindaco Silvetti- di quanto questa Amministrazione creda nella programmazione e non negli interventi spot. Per coerenza e per dare una efficacia reale ad ogni intervento. Un ringraziamento agli uffici comunali per l'ottimo lavoro preparatorio e per quello che faranno nei prossimi mesi».