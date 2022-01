Pulizia spiagge, per 2Hands è la volta di Torrette: appuntamento aperto a tutti

“Domenica 30 Gennaio l'associazione di volontariato 2hands Ancona organizza un intervento di pulizia della spiaggia di Torrette. L'evento inizierà alle 10:30 del mattino, l'incontro con tutti i volontari sarà alla stazione di Torrette per poi prendere il sottopassaggio e recarsi in spiaggia.

2hands Ancona è una associazione di volontariato che si impegna per la tutela ambientale e decoro urbano del territorio dorico. Organizza bonifiche di spiagge e parchi cittadini e porta avanti progetti di riqualificazione di aree comunali e riforestazione urbana. Per questa giornata, quindi, 2hands Ancona organizza un evento lungo tutta la spiaggia di Torrette. Al termine del clean up, i rifiuti raccolti verranno differenziati e pesati. Ogni fine settimana 2hands, organizza eventi per la tutela dell'ambiente cercando di coinvolgere sempre un numero maggiore di volontari. Questi eventi sono aperti a tutti e per qualsiasi informazione su come partecipare, come associarsi o come supportare scrivere a 2handsancona@gmail.com. (Foto di repertorio)