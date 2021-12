Duecento chili di rifiuti via dalla spiaggia e 2Hands "fa scuola"

Domenica 28 Novembre i ragazzi di 2Hands Ancona, con la partecipazione di oltre 20 volontari, si sono recati alla spiaggia di Numana, ripulendo la zona da 193 chili di rifiuti che comprendevano soprattutto attrezzature da pesca e plastiche, tra cui più di 1 chilo di polistirolo.

L’associazione, che si occupa di tutela ambientale, nasce lo scorso anno e con il coinvolgimento di oltre 600 volontari e l'organizzazione di 40 clean ups è riuscita a recuperare 7165 chili di rifiuti in diverse zone fra Ancona, Falconara, Offagna e Numana. L'associazione, impegnata a preservare spiagge, zone costiere e parchi del capoluogo, mira alla sensibilizzazione di tutti i cittadini, cercando di coinvolgere sempre di più i giovani per responsabilizzarli alle problematiche ambientali. Lunedì 29 Novembre i ragazzi di 2Hands Ancona sono stati ospiti della scuola superiore Galileo Galilei di Ancona per raccontare la loro storia e esporre i loro progetti. L'incontro si è svolto in mattinata e ha coinvolto circa 1000 studenti, che si sono mostrati interessati alla problematica ambientale.

2Hands Ancona non si ferma e Domenica 5 Dicembre alle 10:30 organizzerà un nuovo intervento di clean up nella zona del Passetto. Si invitano tutti i cittadini a partecipare e a supportare l’iniziativa. L'iscrizione all'associazione è aperta a tutti i cittadini giovani e adulti, da studenti delle scuole secondarie in su. Per qualsiasi informazioni scrivere a 2handsancona@gmail.com