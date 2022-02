I volontari 2hands recuperano 205 Kg di rifiuti dalla spiaggia di Torrette

Secondo clean up dell'anno, Domenica 30 Gennaio, i ragazzi di 2hands, con l'aiuto di circa 30 volontari, si sono riuniti per ripulire la spiaggia libera di Torrette da più di 200 Kg di rifiuti.

Si sono ritrovati in mattinata, sono scesi in spiaggia e sono riusciti a raccogliere un notevole numero di rifiuti, che comprendevano 84 Kg di plastica, 69 Kg di indifferenziata, 22 Kg di metalli e 8 Kg di polistirolo, proveniente dalle cassette da pesca (8 Kg di polistirolo equivalgono a 53 cassette). Ogni fine settimana 2hands, organizza eventi per la tutela dell'ambiente cercando di coinvolgere sempre un numero maggiore di volontari. Questi eventi sono aperti a tutti e per qualsiasi informazione su come partecipare, come associarsi o come supportare scrivere a 2handsancona@gmail.com.