Visita guidata e pulizia della spiaggia: a Portonovo c'è "Adriatic heroes day"

Domenica green a Portonovo con “Adriatic Heroes day”. L’associazione 2Hands Ancona ha organizzato una fiornata di clean up (pulizia della spiaggia) ma non solo.

Ci saranno mostre artistiche a tema inquinamento da plastiche, ma anche una visita guidata alla scoperta della baia, stand gastronomici, giochi e laboratori a tema per bambini. Appuntamento alle 10,30 alla “Capannina”. Per partecipare occorre registrarsi. Informazioni e procedura sul gruppo Facebook "2Hands Ancona". «Questo evento, come altri del genere, – spiega l'assessore all'Ambiente Michele Polenta che parteciperà alla iniziativa – contribuisce a stimolare una educazione ambientale diffusa, favorendo la crescita dell' attenzione all'ambiente in cui viviamo. Inoltre, spinge i cittadini e soprattutto i giovani, ad una partecipazione attiva che si sostanzia in azioni concrete per la tutela dell'ambienta. Una buona prassi da imparare in una giornata di festa condivisa ma poi da riversare nella propria quotidianità, sin nei più piccoli gesti giornalieri. Anche in altre occasioni simili ho avuto modo di verificare quanto gli anconetani siano sensibili a queste tematiche e sono certo che anche domenica prossima non vorranno mancare a questo appuntamento».